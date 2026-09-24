Дина Хуснутдинова поделилась главным советом от Этери Тутберидзе
Фигуристка Хуснутдинова поделилась самым важным советом от Тутберидзе
Фото: [ФФККР]
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова в интервью ТАСС рассказала, какой самый главный совет ей дала тренер Этери Тутберидзе.
«Какой главный совет дала Этери Георгиевна? Никогда в себе не сомневаться, потому что сомнения только мешают. Когда я начинаю сомневаться даже на тренировках — думаю, получится, не получится, — это значит, что уже 50 на 50. Нужно всегда быть в себе уверенной и работать, работать и еще раз работать», — поделилась Хуснутдинова.
17-летняя Дина Хуснутдинова в минувшем сезоне была победительницей и призером Гран-при России. На чемпионате России-2026 фигуристка заняла шестое место, а на чемпионате по прыжкам стала серебряным призером.
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