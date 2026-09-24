Бобровский покорил раздевалку «Торонто»

Тренер «Торонто» Хиллер о Бобровском: «Обожаю этого парня»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]

Главный тренер «Торонто Мейпл Лифс» Джим Хиллер рассказал, как вписался в новую команду российский голкипер Сергей Бобровский.

Летом у 38-летнего россиянина закончился контракт с «Флорида Пантерз», с которыми он выиграл два Кубка Стэнли. Бобровский подписал трехлетнее соглашение с «Торонто» с кэпхитом $7 млн.

«Помимо того, как здорово он играет и какую карьеру построил, он — чемпион. При этом он очень скромный человек и полностью предан профессии. Я разговаривал с разными игроками, и они говорят: „Обожаю этого парня“, — рассказал Хиллер.

Сергей Бобровский дважды за карьеру выигрывал «Везина Трофи» (при лучшему вратарю НХЛ).

Ранее форвард «Миннесоты» Яков Тренин сравнил своего нового партнера Максима Шабанова со звездой НХЛ Никитой Кучеровым.

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