Бобровский покорил раздевалку «Торонто»
Тренер «Торонто» Хиллер о Бобровском: «Обожаю этого парня»
Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]
Главный тренер «Торонто Мейпл Лифс» Джим Хиллер рассказал, как вписался в новую команду российский голкипер Сергей Бобровский.
Летом у 38-летнего россиянина закончился контракт с «Флорида Пантерз», с которыми он выиграл два Кубка Стэнли. Бобровский подписал трехлетнее соглашение с «Торонто» с кэпхитом $7 млн.
«Помимо того, как здорово он играет и какую карьеру построил, он — чемпион. При этом он очень скромный человек и полностью предан профессии. Я разговаривал с разными игроками, и они говорят: „Обожаю этого парня“, — рассказал Хиллер.
Сергей Бобровский дважды за карьеру выигрывал «Везина Трофи» (при лучшему вратарю НХЛ).
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