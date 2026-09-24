Долгопрудный станет первым в Подмосковье городом с мастер-планом нового образца

Долгопрудный станет первым городом Подмосковья с мастер-планом нового образца, его разработка уже началась - он определит развитие города на ближайшие 12 лет. Работу ведут Правительство Московской области совместно с ВЭБ в рамках исполнения поручений Президента России, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Долгопрудный — это не только наукоград с мощным научно-образовательным и производственным потенциалом, но и территория, обладающая ценным рекреационным ресурсом», - заявил первый заместитель Правительства Московской области Максим Фомин.

По его словам, мастер-плана поможет раскрыть потенциал в полной мере, обеспечить условия для развития и достижения технологического лидерства, а также создать комфортную среду для жизни, работы и отдыха. В феврале 2026 года городу присвоили статус наукограда. В основу экономики горда вошли МФТИ, научные центры и высокотехнологичные производства, мастер-план призван развить эту специализацию.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина подчеркнула, что совместная работа над мастер-планом – это новый и очень важный опыт, отвечающий требованиям сегодняшнего дня.

В четверг, 24 сентября, стоится стратегическая сессия первого этапа работы над мастер-планом, в рамках нее совместно с экспертами, представителями органов власти, бизнеса и общественности будут выявлены главные особенности.

В результате работы город получит сценарии развития, решения по транспортной, инженерной и социальной инфраструктуре, жилой застройке и общественным пространствам, перечень приоритетных проектов с расчетом стоимости, эффектов и определением источников финансирования, а также дорожную карту реализации. Работа пройдет в три этапа, мнение жителей учитывается на каждом из них.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.