Атака БПЛА ВСУ на регионы России 24 сентября: сколько дронов сбито, последствия — последние новости

Общество

В ночь на 24 сентября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

По данным ведомства, дроны были обнаружены и уничтожены в период с 20:00 23 сентября до 08:00 24 сентября по московскому времени.

Беспилотники сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Ростовской областей. Также средства ПВО работали над Краснодарским краем и Крымом.

В Минобороны уточнили, что все 40 летательных аппаратов были перехвачены или уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

Информация о последствиях падения обломков беспилотников и возможном ущербе в сообщении ведомства не приводится.

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