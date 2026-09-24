Первые шаги роботизированной руки: ученые научили кисть ходить, вставать и нажимать клавиши

Tech Xplore: роботизированную кисть научили ходить и работать в Цюрихе

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Фото: [Медиасток.рф]

Инженеры из лаборатории робототехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха научили антропоморфную роботизированную кисть самостоятельно передвигаться, сохранять равновесие и взаимодействовать с окружающими предметами, пишет издание Tech Xplore.

Команду возглавил инженер робототехники Амирхоссейн Каземипур. На тыльной стороне кисти исследователи разместили аккумулятор, датчики движения и миниатюрный компьютер, а управление задали с помощью компьютерной симуляции.

Главной сложностью стали пальцы разной длины и большой палец. Такая конструкция удобна для манипуляций предметами, но мешает устойчиво использовать пальцы как «ноги».

В испытаниях кисть смогла передвигаться по 14 поверхностям, включая ковер, гравий, траву и металлическую решетку. После падения на бок она самостоятельно вставала в 21 из 25 попыток.

Робот также удерживал вес на четырех пальцах, а пятым нажимал клавиши со стрелками и правильно попадал в нужную кнопку в 29 из 32 случаев. В другом тесте кисть подходила к небольшому блоку и сдвигала его по столу, останавливая в пределах 2 см от заданной точки.

Авторы исследования считают, что мобильные роботизированные кисти смогут работать в тесных пространствах, куда сложно провести целую роботизированную руку или более крупные механизмы.

иностранная пресса

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