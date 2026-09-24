Луна помнит магнитное поле, которого больше нет: что нашли под кратером Дьюар

На обратной стороне Луны нашли признаки погребенного вулканического тела, которое могло сохранить след древнего магнитного поля. Как сообщает Phys.org, ученые объединили орбитальные измерения гравитации и магнетизма в районе кратера Дьюар.

Гравитационная аномалия на поверхности Луны указала на плотную структуру шириной около 60 км, уходящую примерно на девять километров в глубину спутника. Ее возраст оценили в 4,2 млрд лет. Ученые при этом склоняются к версии о застывшей вулканической магме, не исключая, что причиной углубления могло стать и физическое столкновение.

По расчетам, магнитное поле в этой области превышало 10 микротесла. Для сравнения, современное магнитное поле Земли у поверхности составляет около 50 микротесла. Исследователи предполагают, что при остывании вулканическая порода сохранила направление существовавшего тогда поля, тем самым оставив долговечный отпечаток.

Находка поддерживает гипотезу, что в молодом ядре Луны работало динамо — механизм, создающий глобальное магнитное поле. Однако результат основан на дистанционных измерениях и компьютерной модели, а физических образцов из района Дьюар пока нет. Авторы предлагают сделать эту область целью будущей миссии: измерения на месте помогут проверить возраст вулканического массива и восстановить историю магнитного поля Луны.