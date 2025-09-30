«Наш долг – защитить»: губернатор Федорищев обратился к россиянам в день воссоединения новых регионов с РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщил sovainfo.ru. Глава рассказал о важности праздника.

«Наш долг – защитить жителей Донбасса и Новороссии», — отметил губернатор.

По оценке губернатора, интеграция этих территорий в правовое поле России обладает высокой исторической значимостью. Свое намерение сохранять духовное наследие, общую историческую память, возможность использовать русскую речь и развиваться в едином культурном поле местные жители подтвердили три года назад, сделав осознанный гражданский выбор.

«Сегодня в зоне специальной военной операции наши воины отстаивают то, что для нас дорого и свято. Как в годы Великой Отечественной войны они бесстрашно идут вперед и побеждают. Каждый из них знает, что сражается за правое дело. За свой дом, свою семью, свою Родину», — написал губернатор Самарской области.

Глава региона высказал мнение, что долг России — защитить жителей Донбасса и Новороссии и помочь россиянам восстановить в регионах мирную жизнь. Губернатор написал, что Самарская область помогает городу-побратиму Снежное. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике. Регион оказывает разную помощь, которая оказывает положительное влияние на развитие экономики, культуры, спорта и многих других сфер.

«Наша общая цель – улучшение качества жизни людей, обеспечение их безопасности, создание условий для самореализации на родной земле», — написал губернатор Федорищев.

Вячеслав Федорищев пожелал жителям Самарской области и воссоединившихся регионов здоровья и успехов в труде во благо Родины. Глава пожелал гражданам счастья и благополучия.

День воссоединения новых регионов с Россией празднуют 30 сентября. История возникновения праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».