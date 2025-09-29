30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Эта дата закреплена указом президента РФ Владимира Путина и отражает официальное принятие четырех новых субъектов в состав страны. История праздника и его традиции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возвращение в родную гавань

К этой дате шли почти десять лет: весной 2014 года жители юго-востока Украины впервые открыто заявили о праве на самоопределение. После событий в Киеве протестное движение в Донецке и Луганске быстро переросло в вооруженное противостояние. 7 апреля была провозглашена Донецкая Народная Республика, а 27 апреля — Луганская. В мае того же года состоялись референдумы: за независимость высказались 89,7% избирателей в Донецкой области и 96,2% — в Луганской. Вслед за этим республики официально объявили о государственном суверенитете. Украина отказалась признать эти результаты, что стало началом затяжного вооруженного конфликта, унесшего, по разным оценкам, около 14 тыс. жизней.

С 2014 по 2022 год Донбасс жил в условиях постоянного давления — и военного, и экономического. Россия оказывала гуманитарную поддержку. Попыткой урегулировать ситуацию стали Минские соглашения 2014-2015 годов, однако политические пункты, включая предоставление особого статуса Донбассу, так и не были реализованы украинской стороной.

К началу 2022 года обострение вновь вышло на новый уровень. 17 февраля Донецкая и Луганская республики подверглись массированным обстрелам, началась эвакуация мирных жителей в Россию, в самих республиках объявили мобилизацию. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а уже 24 февраля началась специальная военная операция. В ее ходе российские войска установили контроль над значительной частью Запорожской и Херсонской областей, где были созданы военно-гражданские администрации.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о принятии в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Под документами поставили подписи Владимир Путин и главы указанных регионов — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Этому событию предшествовали референдумы, прошедшие на территориях четырех регионов с 23 по 27 сентября 2022 года. По официальным данным, большинство граждан высказалось за воссоединение с Россией. На основании итогов голосования были подготовлены международные договоры о принятии новых субъектов в состав страны.

2 октября 2022 года Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими Конституции страны. 3 и 4 октября их ратифицировали Государственная Дума и Совет Федерации. После Путин подписал федеральные конституционные законы, завершив юридическое оформление присоединения. В соответствии с этими документами ДНР и ЛНР вошли в состав России как республики, а Херсонская и Запорожская области — как области. Таким образом, с 30 сентября 2022 года в России стало на четыре субъекта больше.

28 сентября 2023 года президент подписал указ, утвердивший 30 сентября памятной датой — Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Концерты и митинги

30 сентября в новых регионах России объявлен праздничным и нерабочим днем. В Донбассе и на освобожденных территориях проходят митинги, концерты и массовые мероприятия, посвященные годовщине воссоединения. В городах устанавливают памятные знаки, организуют выставки и встречи с участниками событий.

К празднованию присоединяются и другие регионы страны. В Москве и крупных городах проходят церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, посвященным событиям 2022 года. На федеральных телеканалах и в Сети транслируются документальные фильмы, интервью и репортажи, рассказывающие об истории и значении этого дня.

Особое внимание уделяется просветительской работе. В школах и вузах проводят тематические уроки, лекции и дискуссии, где молодежь знакомят с ключевыми этапами истории Донбасса, событиями 2022 года и их последствиями.

