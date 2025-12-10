Насколько сложной будет операция по подъему? Обнаружено место падения Ан-22 «Антей»

Представитель экстренных служб поделился с РИА Новости предварительной информацией — упавший в Уводьское водохранилище транспортный самолет находится на глубине пять метров в 150 метрах от берега.

«Место падения Ан-22 "Антей" обнаружено — воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пять метров вблизи деревни Иванково», — сказал собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, самолет был произведен в 1975 году на Ташкентском авиационном заводе, носящем имя знаменитого летчика Валерия Чкалова. За время своей эксплуатации воздушное судно модели Ан-22 «Антей» набрало в общей сложности почти 6,5 тыс. летных часов и совершило около 3,29 тыс. посадок.

Ранее официальный канал СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов намерены разобраться, не были ли нарушены правила подготовки воздушного транспорта к полетам. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли. Инцидент произошел во вторник, 9 декабря.

Ранее военный эксперт Поликарпов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, в чем причины крушения самолета Ан-22 в Ивановской области.