Семь человек на борту: в чем причины крушения самолета Ан-22 в Ивановской области — последние новости

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области 9 декабря. На борту находились семь членов экипажа, их судьба на данный момент неизвестна. Последние новости о трагедии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что случилось с Ан-22

Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в Ивановской области — в безлюдном районе. По данным оперативных служб, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде, пишет ТАСС.

На борту находились семь членов экипажа. Установить судьбу летчиков должна поисково-спасательная команда, отправившаяся на место ЧП. Предположительно, выживших на борту нет, как сообщил телеграм-канал Shot, судно разлетелось на части.

Облет после ремонта

На данный момент причины крушения самолета неизвестны. По данным Минобороны РФ, Ан-22 совершал плановый облет после ремонта. В ведомстве заявили, что к месту падения вылетает комиссия ВКС России, которая выяснит все обстоятельства трагедии.

Военный эксперт Михаил Поликарпов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что все ответы о причинах крушения Ан-22 в Ивановской области будут даны только после технического заключения, обследования самолета.

«Самолеты время от времени при эксплуатации — и боевые, и транспортные — попадают в аварии. Чем чаще их эксплуатируют, тем аварии чаще. Тут срабатывает все: и человеческий фактор, и усталость металла. В данном случае просто нужно исходить из того, что такое всегда происходит и будет происходить. Боевые самолеты падают на тренировочных полетах время от времени. Случается, к сожалению», — высказался эксперт.

