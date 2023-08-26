НАТО провело секретное совещание с участием главнокомандующего ВСУ Залужного

«Это было секретное совещание», – отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

Согласно анонимным источникам издания Guardian на прошлой неделе на польско-украинской границе состоялось тайное совещание НАТО с участием высокопоставленных лиц разных стран. Известно, что на нем также присутствовал главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил данную информацию. Спикер отметил, что Валерий Залужный регулярно общается с представителями НАТО. Ежедневно необходимо решать ряд вопросов: как донести партнерам, что необходимо увеличивать поставки оружия, какую стратегию ведения боя выбирать на конкретной позиции. Михаил Подоляк отметил, что самыми осведомленными о ситуации в зоне СВО являются США и Великобритания.

Согласно одному из предположений, на секретном совещании лидеры НАТО могли обсудить с представителем Украины изменение стратегии в зоне СВО в связи с неуспешным контрнаступлением, пишет агентство «РИА Новости».