В октябре рынок долгосрочной аренды жилья в России заметно охладел. Средняя стоимость съемного жилья снизилась относительно прошлого года, а объем предложения существенно вырос. Согласно данным агентства недвижимости «Этажи», однокомнатные квартиры подешевели за год в 12 из 16 городов-миллионников, двухкомнатные — в 11, сообщает «Росбалт» .

Наибольшее снижение стоимости однокомнатных квартир зафиксировано в Казани — до 32,9 тыс. рублей в месяц (−11,3%), Краснодаре — до 26,6 тыс. рублей (−9,6%) и Екатеринбурге — до 33 тыс. рублей (−8,2%). Среди двухкомнатных квартир максимальное падение отмечено в Москве — до 97,1 тыс. рублей (−14,6%), Санкт-Петербурге — до 59,5 тыс. рублей (−9,6%) и Ростове-на-Дону — до 32,2 тыс. рублей (−6,6%).

Ожидания экспертов, прогнозировавших резкий скачок спроса на аренду после ужесточения условий семейной ипотеки, не оправдались. Основатель агентства «Любимова недвижимость» София Любимова отметила, что часть семей действительно отложила покупку жилья, однако далеко не все эти люди сразу вышли на рынок аренды. Многие уже снимают квартиры, живут с родственниками или владеют жильем, которое планировали расширить. По ее словам, арендные ставки ограничены доходами населения: когда платеж становится неподъемным, наниматели переезжают в более дешевые районы или выбирают меньшую площадь.

Инвестор в недвижимость, сооснователь платформы НИП.РФ Виталий Потапов пояснил, что ошибка прогноза заключалась в самой логике: арендатор не начинает больше зарабатывать от того, что ему не одобрили ипотеку. У него есть конкретный бюджет, и собственник конкурирует за этот бюджет с другими владельцами квартир, а не с банковской ставкой.

Еще одна причина разворота на рынке — переизбыток предложения. По данным «Авито Недвижимости», в октябре 2026 года предложение квартир для долгосрочной аренды в Москве выросло на 5% год к году, в Санкт-Петербурге — на 32%, Екатеринбурге — на 68%, Самаре — на 63%, Астрахани — на 59%, Пензе и Туле — на 55%. В целом по России количество объявлений увеличилось на 23%

Потапов связал рост предложения с тем, что инвестиционные квартиры достроились и вышли в аренду, а люди, снимавшие жилье в ожидании ключей, переехали в новостройки. Председатель совета директоров корпорации недвижимости «АСТОРИУС» Екатерина Авдеева добавила, что владельцы переводят в аренду и объекты, которые не удалось продать, чтобы покрывать текущие расходы.

Снижение средней ставки не означает, что каждый собственник уменьшил цену. На статистику влияет структура предложения: если в объявлениях становится больше бюджетных вариантов, средний показатель опускается. Аналогичный принцип работает и при повышении. Доцент ТИУиЭ Надежда Комягина пояснила, что увеличение средней ставки может быть следствием изменения структуры предложения, например если дешевые квартиры быстрее находят арендаторов.

На ситуацию влияет и изменение миграционных потоков. Приток специалистов в столицы сократился, а часть приезжих из регионов возвращается домой из-за высокой стоимости жизни в мегаполисах.

Изменения вынуждают арендодателей менять тактику. Потапов привел пример: если квартира два месяца простаивает, собственник за год получит 600 тыс. рублей, а при сдаче за 55 тыс. без простоя — 660 тыс. По его словам, попытка заработать больше оборачивается потерей денег. Авдеева подтвердила, что в сегменте премиум и делюкс сделки закрываются быстро только при дисконте, а объекты с завышенной ценой надолго зависают в экспозиции.

Генеральный директор агентства PR Dev Алла Аксенова указала, что для стабильного дохода собственнику нужно вкладываться в ремонт и состояние квартиры. Аренда перестает работать по схеме «выставил — сдал — получил деньги», однако ликвидные квартиры в удачных локациях по-прежнему удерживают цену.

До конца года разворота рынка эксперты не ожидают. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Бузыкова отметила, что ноябрь и декабрь обычно спокойнее для аренды, а накопленный запас лотов быстро не исчезает. Наибольшее давление на ставки сохранится в районах массового ввода нового жилья. Авдеева допускает продолжение снижения там, где оно уже началось, и стагнацию на рынках, сохраняющих рост. Любимова не ждет масштабного обвала, а скорее корректировку после прежнего подорожания.

«Для арендатора сейчас разумно обсуждать скидку и фиксацию ставки на срок договора. Для владельца — не держаться за цену соседа, у которого квартира тоже месяцами висит в рекламе», — резюмировал Виталий Потапов.

Ранее были названы регионы-лидеры по ценам на первичное жилье.