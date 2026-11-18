Пенсионные правила 2027 года: кто из россиян сможет выйти на отдых досрочно
В 2027 году часть российских граждан сможет оформить выход на пенсию раньше общеустановленного срока. Как сообщает пресс-служба Социального фонда России на своей странице в социальной сети ВКонтакте, право на досрочное назначение выплат сохраняется за гражданами, трудящимися в тяжелых и вредных производственных условиях.
Помимо работников опасных и вредных отраслей, льготный порядок выхода на пенсию распространяется и на другие категории населения. В ведомстве уточнили, что в этот перечень входят:
- Граждане с северным стажем: лица, отработавшие установленный законом период в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
- Многодетные матери: женщины, родившие и воспитавшие трех и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста.
- Родители детей с инвалидностью: один из родителей или опекунов ребенка-инвалида, воспитавший его до восьми лет.
График индексации страховых пенсий в 2027 году
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин рассказал о планах по увеличению пенсионных выплат в 2027 году. По словам парламентария, индексация страховых пенсий пройдет в два этапа:
- С 1 февраля: выплаты повысят на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции за 2026 год. Повышение затронет как страховую часть пенсии, формируемую из пенсионных коэффициентов, так и фиксированную выплату.
- С 1 апреля: запланировано дополнительное увеличение страховой части пенсии на 3,3%, которое будет зависеть от темпов роста доходов пенсионной системы страны.