В 2027 году часть российских граждан сможет оформить выход на пенсию раньше общеустановленного срока. Как сообщает пресс-служба Социального фонда России на своей странице в социальной сети ВКонтакте, право на досрочное назначение выплат сохраняется за гражданами, трудящимися в тяжелых и вредных производственных условиях.

Помимо работников опасных и вредных отраслей, льготный порядок выхода на пенсию распространяется и на другие категории населения. В ведомстве уточнили, что в этот перечень входят:

Граждане с северным стажем: лица, отработавшие установленный законом период в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Многодетные матери: женщины, родившие и воспитавшие трех и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста.

Родители детей с инвалидностью: один из родителей или опекунов ребенка-инвалида, воспитавший его до восьми лет.

График индексации страховых пенсий в 2027 году

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин рассказал о планах по увеличению пенсионных выплат в 2027 году. По словам парламентария, индексация страховых пенсий пройдет в два этапа: