Националист из «Русской общины» публиковал нацистские атрибуты

Руководитель «Русской общины» в Нижневартовске выложил в сети символику, которая имеет отношение к нацизму. Правоохранительные органы задержали мужчину, сообщает muksun.fm .

Один из их членов распространял на странице своей социальной сети нацистскую символику, которая принадлежит СС. Правоохранительные органы регулярно мониторят социальные сети граждан с целью выявление распространения запрещенной информации. Таким способом нашли правонарушителя.

В суде мужчина не отрицал вины. Теперь он должен выплатить штраф в размере тысячи рублей. Издание отмечает, что представители «Русской общины» относят себя к современным националистам. Одновременно с этим активисты выступают против гомосексуализма и суицида, особенно среди молодого поколения. Борются за права женщин, которых домогаются мужчины. Выступают против коррупции.

В настоящее время организация становится популярной в Югре. У активистов есть закрытые чаты, в которых они общаются. Стать членом непросто. Главная цель – возродить русскую культуру. Люди отмечают, что есть большая разница между «нацистами» и «националистами». Члены организации относят себя именно к националистам.