Нацмузей РТ объяснил инцидент с падением снежной глыбы на автомобиль

Инцидент произошел 19 марта. Очевидцы сообщили, что глыба льда повредила автомобиль, на его крыше появилась вмятина. В социальных сетях люди активно комментировали происшедшее. Одни обвиняли местную власть за то, что не следит за очисткой территорий Казани. Другие критиковали водителя, который припарковал машину возле здания музей. Ранее люди видели предупреждающую о работах ленту. Значит, автовладелец нарушил правила.

«Очередное показательное видео о работе управленцев города. Их задача ходить и предписания раздавать как минимум за такие вещи»; «Почему не раздавило машину чиновника, что-нибудь из премиума», — делятся мнением местные жители.

Пресс-секретарь музея Айгуль Галиева рассказала, что снег с крыши музея убирали регулярно на протяжении всей зимы. В последний раз очисткой занимались 14 марта. Однако на одном участке крыши почистить снег не удалось из-за технических сложностей. Промышленный альпинист должен был нарушить правила безопасности, что недопустимо.

Администрация музея распорядилась оградить опасный участок сигнальной лентой. В данном месте стоянка автомобиля запрещена.

«Уборка снега находится в зоне ответственности главного инженера Национального музея РТ», — добавили в пресс-службе.

Ранее жители Казани заявляли, что снег в городе убирают нерегулярно. В одном из дворов прочищают небольшие дорожки, которые не предусматривают проход к детской площадке или к соседнему двору.