Inkazan: снег в Казани убирают частично
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Жительница Казани пожаловалась на странную уборку снега в одном из дворов, сообщает inkazan.ru.
Читательница Рамзия рассказала, что снег чистят, но полностью территорию двора не очищают. Она считает, что данной работой занимаются сотрудники УК «Уютный дом». Они прочищают узкие дорожки, по которым в некоторых местах может пройти один человек. Проблема в том, что дорожки делают выборочно. Например, тропинку к детской площадке, расположенной во дворе, не сделали.
Снега выпадает много. Сброшенный в сторону снег превращается в метровые глыбы утрамбованного снега. Пенсионеры не могут преодолеть такие сугробы. Люди ограничены в своих движениях. Получается, что снег чистят регулярно, но толку от этого мало. Женщина прислала фото в редакцию Inkazan: детская горка завалена снегом, весь двор превращен в тропинки, некоторые достаточно широкие и раздваиваются на дополнительные дорожки. Рамзия отметила, что соседние дворы между собой также не соединены тропинками.
Редакция направила запрос в «Уютный дом» для получения комментариев.
«Раньше хотя бы все в снегу было, а сейчас нужно подниматься и спускаться. А снега навалено и утрамбовано около метра в высоту, из-за чего пожилым людям сложно выходить из дома дальше лавочки во дворе», — возмутилась местная жительница.
Ранее мы сообщали, что метеоролог Александр Ильин назвал объем выпавшего снега в Московском регионе за прошедшую зиму.