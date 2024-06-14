Научный консультант Солодников перечислил правила поведения в жару

Научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников рассказал корреспонденту Properm.ru , как вести себя в жару.

Эксперт отметил, что здоровым людям рекомендовано придерживаться следующих правил.

Правильно выбирать вещи, причем делать это необходимо еще на стадии их приобретения. Отказаться стоит от синтетических тканей и темных оттенков. В знойный день желательно неоднократно менять одежду. Важные летние аксессуары:

солнечные очки (идеально, если они будут качественные, хоть и дорогие);

головные уборы.

От солнца важно прятать в первую очередь родинки. Отдельное внимание необходимо уделить обуви. Она должна быть удобная и гибкая. В противном случае нарушается кровообращение, появляются отеки. Это приводит к образованию тромбов и не только.

При возможности лучше заранее планировать свой день. Это позволит избежать мест, где накапливается много людей. Длительное нахождение на улице, особенно в середине дня, приводит к тепловому удару.

Научный консультант Сергей Солодников советуют часто принимать душ в течение дня и соблюдать питьевой режим. Нет каких-либо доз, сколько надо пить. Важно утолять жажду по требованию организма. В качестве основного напитка подойдет обычная вода, причем теплая. Иногда можно позволить газированную минеральную.

В знойные летние дни стоит уменьшить длительность тренировок. Активные физические нагрузки противопоказаны.

Особенно внимательными по отношению к себе стоит быть пожилым людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний. Кроме вышеуказанных советов, эксперт призывает своевременно принимать все выписанные доктором лекарственные препараты.

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