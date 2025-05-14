Названа стоимость обучения в рейтинговых университетах Свердловской области

TagilCity в спецпроекте рассказал о самых востребованных специальностях Свердловской области, рейтинговых вузах и стоимости обучения в них. Первым в топ-10 оказался Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), расположенный в Екатеринбурге. Обучение на платной основе варьируется от 165 тыс. руб. до 248 тыс. руб. Предложен широкий выбор специальностей.

«На 2025 год мы предоставляем 9669 бюджетных мест», — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Второе место в рейтинге редакция присвоила Уральскому государственному экономическому университету (УрГЭУ). В зависимости от направления минимальная стоимость обучения достигает 67 тыс. руб., максимальная — 180 тыс. руб.

«Конкурс на места очень серьезный. Желающих поступить гораздо больше, чем мы можем предложить. В 2024 году было принято свыше 6,6 тыс. студентов», — отметил ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.

Третье место в рейтинге TagilCity занял Уральский государственный медицинский университет (УГМУ). Стоимость обучения по некоторым направлениям достигает 152 тыс. руб. На такие направления, как лечебное дело, стоматология и педиатрия, установлены другие цены: от 280 тыс. руб. до 340 тыс. руб. На некоторые специальности замечен высокий конкурс.

«Востребованность среди абитуриентов медицинских специальностей превзошла все ожидания. Помимо повышенного интереса, увеличился и средний балл по ЕГЭ. Важно и то, что в университете теперь обучаются студенты из 44 стран мира», — подвела итоги приемной кампании 2024 года ректор УГМУ Ольга Ковтун.

По информации издания, при составлении рейтинга учитывали данные, актуальные для 2024 года. Информация поможет абитуриентам определиться с выбором.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подписали соглашение о сотрудничестве между МГИМО и Университетом Цинхуа.