Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве между МГИМО и Университетом Цинхуа.

В подписании соглашения приняли участие глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев и секретарь партийного комитета Университета Цинхуа Цю Юн. Стороны подписали документ в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В рамках сотрудничества вузы планируют реализовывать совместные образовательные программы и исследовательские проекты. Софинансирование проектов обеспечит Российский фонд прямых инвестиций.

Как отметили в ОПМО, роль Торкунова в этом процессе говорит о растущем значении региональных институтов гражданского общества на международной арене.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Подмосковья, ОПМО и областной Минздрав подписали трехстороннее соглашение о реализации проекта «Здравконтроль».