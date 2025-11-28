Названа сумма, за которую медики сливают похоронщикам данные об умерших

В Перми осуждена дежурная скорой помощи, которая передавала данные об умерших людях сотрудникам ритуальных служб, сообщил properm.ru со ссылкой на службу судебных приставов. Следствие установило, что женщина получала за оказанную услугу от 2 до 4 тыс. руб. Однако вознаграждение фельдшеру передавали при одном условии.

По версии следствия, женщина сотрудничала непосредственно с директором похоронного агентства. Она передавала ему ФИО и контакты недавно умерших граждан. Если фирме удавалось предложить родным усопших свои услуги, дежурная скорой помощи получала за каждый контакт от 2 до 4 тыс. руб.

«Из достоверных источников Properm.ru известно, что речь идет о фирме ритуальных услуг "Ритуал Сервис", директор которой закупал в службе неотложной помощи защищенные законом личные данные, чтобы получить преимущество в заключении сделок».

По информации издания, суд назначил фельдшеру выплатить 150 тыс. руб. штрафа. Сторона защиты подавала апелляцию, но суд ее отклонил. Директора похоронного агентства приговорили к 200 часам обязательных работ. Медсестре скорой помощи, которая также передавала данные, назначили выплату штрафа в размере 100 тыс. руб. Некоторые из потерпевших получат компенсацию морального ущерба.

