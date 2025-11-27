История, леденящая душу: таинственное надгробие из Сергиева Посада возвращено в Подмосковье

Загадка, десятилетиями волновавшая историков и краеведов, наконец нашла свое решение. Благодаря совместной работе исследователей из Башкирии и Подмосковья удалось восстановить историческую справедливость и вернуть памятник на его первоначальное место, сообщил REGIONS.

В 1990-х в башкирской газете вышла статья «Где могила дочери адмирала» о найденной плите Марии Турчаниновой, умершей в 1879 году, дочери командующего Балтийским флотом адмирала Дмитрия Синявина. Тогда находку сочли случайной. Спустя годы житель села Бурибай Рустам Ильбаков, увидев ту же плиту, наткнулся в соцсетях на обсуждение краеведов из Подмосковья, искавших это надгробие. Началось расследование.

«Я выяснил, что памятник дочери адмирала Марии Турчаниновой был установлен на кладбище при Покровском храме в селе Сабурово — рядом с надгробием ее мужа, штабс-капитана Ростислава Турчанинова. В издании „Русский провинциальный некрополь“ 1914 года эти две могилы были отмечены как особо значимые», — рассказал Михаил Конкин.

По данным издания, загадку пути в 2000 км раскрыли старожилы: в 1960-е бригады из Подмосковья использовали плиту как балласт для техники на уборке урожая в Башкирии, а после сбросили. Энтузиаст на свои средства восстановил памятник и вернул его в подмосковное село Сабурово, где состоялось освящение воссозданного захоронения, завершив 30-летнюю историю поисков.

«Когда понял, какая историческая ценность передо мной, не мог оставить камень лежать просто так. Это же память о реальных людях, о нашем прошлом», — поделился Рустам Ильбаков.

