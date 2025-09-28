Названо количество городов в России с именами в названии: один находится в Подмосковье

Согласно данным Государственного каталога географических названий, оператором которого выступает Роскадастр, на территории России насчитывается восемь городов, чьи названия совпадают с человеческими именами. Этой информацией с РИА Новости поделились в Росреестре.

Как следует из предоставленных данных, общее количество населенных пунктов, носящих антропонимические названия (происходящие от личных имен), превышает 350. Среди них преобладают сельские территории — деревни, села и поселки. Лидером по их количеству является Республика Татарстан, где зарегистрировано 39 таких населенных пунктов. На втором месте расположился Башкортостан с 35 объектами. Примечательно, что в этой же республике находится и один из восьми «именных» городов — Салават, имеющий статус города республиканского значения.

В перечень городов, названных именами собственными, вошли широко известные административные центры, такие как Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край). Помимо них, в списке значатся и другие примеры: Верея в Московской области, Беслан в Республике Северная Осетия — Алания, Аксай в Ростовской области, Алдан в Республике Саха (Якутия) и Тулун в Иркутской области.

