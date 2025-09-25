Кадыров выразил благодарность российскому депутату за закон о переименовании в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил благодарность депутату Государственной думы РФ Шамсаилу Саралиеву за поддержку законопроектов о переименовании трех населенных пунктов региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам руководителя региона, эта инициатива получила одобрение на федеральном уровне и имеет важное значение для жителей республики. Кадыров отметил, что изменения названий продиктованы нормами русского языка и историко-географическими особенностями территории.

«Это решение имеет важное значение для сохранения культурной идентичности, а также для дальнейшего развития наших городов», — отметил Кадыров.

Накануне парламент Чечни предложил изменить наименования городов Шелковская, Наурская и Серноводское. Согласно утвержденным поправкам, они будут переименованы в Терек, Невре и Серноводск соответственно.

С критикой этого решения выступил депутат Госдумы РФ, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он выразил возмущение переименованием исторических казачьих станиц, расценив эти действия как уничтожение российской истории.