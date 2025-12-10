Названы города Подмосковья, в которых зафиксирован самый «высокий» снежный покров

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале проинформировал, что первый снег в декабре сформировался в столичном регионе, принеся долгожданный зимний пейзаж, хотя его количество пока остается скромным.

По данным базовой метеостанции Москвы на ВДНХ, высота снежного покрова составила 2 см, что является первым устойчивым снежным покрытием в текущем месяце и четвертым с начала осенне-зимнего сезона. Однако этот показатель пока отстает от климатической нормы для данного периода, которая составляет 9 см. Аналогичные данные — от 1 до 2 см — зафиксированы и на других метеорологических станциях мегаполиса.

В Подмосковье снега выпало немного больше. Наибольшая высота снежного покрова была отмечена в Дмитрове и Кашире, где она достигла 3 см. Это формирует первый, пока еще неглубокий, но устойчивый снежный слой в области.

При этом снежная граница продолжает свое продвижение на юг. По данным на утро 10 декабря, зона снежного покрова опустилась до территории таких регионов, как Ростовская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, что свидетельствует об активном распространении зимней погоды по европейской части России.

Ранее сообщалось, что пришедший в Москву долгожданный снег растает в четверг.