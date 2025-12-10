Синоптик Леус: пришедший в Москву долгожданный снег растает в четверг

Вечером во вторник, 9 декабря, в Москве начался снегопад, которого так долго ждали некоторые москвичи и гости столицы, сообщил Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», в своем телеграм-канале.

В частности, снегопад был замечен как на юго-востоке столицы, так и на севере и в центральных районах Москвы.

«В 21:00 зона осадков в твердой фазе распространилась практически на все области Центрального федерального округа (ЦФО). В столичном регионе осадков выпало пока совсем немного, менее 1 миллиметра», — уточнил Леус.

По прогнозам Леуса, в эту ночь ожидается дополнительное выпадение осадков в виде снега, которое составит от 1 до 3 миллиметров. К утру в Москве и близлежащих районах образуется снежный покров высотой от 1 до 2 сантиметров.

Синоптик прогнозирует, что уже в четверг температура поднимется до 3-5 градусов тепла, и имеющийся снег полностью растает.

Ранее синоптик Тишковец предупредил о серьезном похолодании до -15 °С в Подмосковье.