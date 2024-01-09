Названы ТОП-5 лучших многопользовательских видеоигр

Несмотря на то, что новогодние выходные подошли к концу, можно все также весело и интересно проводить время с друзьями вечером или на выходных. «Новая Хакасия» предлагает познакомиться с ТОП-5 популярными видеоиграми, которые требуют коллективного участия.

Party Animals. Игроки - это милые и пушистые зверьки, которые любят драться, сообщает newkhakasiya.online. Не стоит беспокоиться. Никаких кровавых сцен и призывов к агрессии в игре, выпущенной в 2023 году, нет. Драки щенков или котят скорее вызовут смех у всех друзей. У игры высокие пользовательские рейтинги и преимущественно положительные отзывы.

Among Us. Пик популярности игры выпал на период коронавируса, но и сейчас она не выходит из ТОПов. Игра - это аналог мафии. Есть предатель. Об этом известно всем игрокам, но кто же именно этот предатель, знает только он сам. Путем дедукции важно вычислить обманщика.

Fall Guys. Главное преимущество игры в том, что в нее можно играть одному и не только. Максимальное количество участников достигает 40 человек. Задача - выдержать любое препятствие, например, в виде скачущих животных или падающих шаров, и не потерять равновесие.

Counter-Strike 2. Это уже пятая часть одной и той же игры, что уже доказывает ее популярность. Игрокам предлагают восстановить баланс в мире. Есть террористы, которые закладывают бомбы. Есть и спецназ, которые находят взрывоопасные вещества, чтобы не дать погибнуть людям.

Don't Starve. Игроки переносятся в мрачный мир. Задание единственное, но крайне важное - выжить.

Планировать отдых - важно, но не стоит забывать и о работе. Практический психолог Виктория Колодяжная назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ТОП-5 советов, как вернуться к работе после праздников.