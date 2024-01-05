Названы три самые популярные марки авто у россиян из разных регионов РФ

В «СберАвто» провели исследование, какие автомобили чаще всего предпочитают покупать россияне, а также какие города лидируют по частоте сделок.

Исследование показало, что в каждом регионе РФ есть свои предпочтения, сообщает агентство «РИА Новости». По итогам 11 месяцев 2023 года самыми популярными стали такие марки: Lada, Kia и Hyundai.

Самым активным регионом стала Москва. Авторы исследования отмечают, что не были удивлены таким показателям.

«В топе по популярности оказались модели Skoda Octavia, Kia Rio и Toyota Camry.», - выяснили предпочтения москвичей аналитики сервиса «СберАвто»

Жители Подмосковья пока выбирают автомобили иностранного производителя: Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. На юге страны же, напротив, лидирующие позиции занимают отечественные марки авто.

В Воронежской области второй по популярности стала Lada Vesta. Автомобиль марки Kia Sportage занял третье место в рейтинге востребованности у жителей Владимирской области. В ТОП-3 Ярославского региона вошла Kia Sorento.

«Татарстан стал единственным регионом в своем федеральном округе, в котором Lada Granta уступила лидерство по спросу Kia Rio (на третьем месте - Hyundai Solaris)», - отмечают аналитики

Чем дальше регион РФ расположен от центра России, тем более необычные модели попадают в ТОП. Так, в Сибирском ФО лидирующие позиции заняла Toyota Camry.

На дорогах России все чаще можно встретить авто из Китая. YouTube-блогер и автоэксперт Евгений Соловьев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», адаптированы ли машины китайского производства под суровые зимы России.