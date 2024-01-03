«Все зависит от типа привода»: выяснилось, как показывают себя китайские внедорожники в условиях русской зимы

Китайские автомобили все прочнее и прочнее закрепляются на рынке России. Несмотря на то, что некоторые граждане относятся к ним с осторожностью, машины из Поднебесной огромными темпами завоевывают всеобщее признание.

Внешний вид, комфортабельность, стоимость обслуживания — во всем этом техника из КНР не только не уступает западным моделям, но и нередко превосходит их. Однако немаловажным фактором для россиян является поведение авто в сложных условиях русской зимы.

YouTube-блогер и автоэксперт Евгений Соловьев рассказал нам, как внедорожники китайских брендов переносят холодное время года и сопутствующие проблемы.

«Если говорить про проходимость, внедорожники из Китая показывают себя точно так же, как и немецкие или японские. Все зависит от типа привода и алгоритмов работы имитаций. Большинство актуальных китайских кроссоверов имеют современные муфты полного привода, такие, как ZF или Borg Warner — аналогичные, например, деталям от автомобилей группы VW AG. У некоторых моделей имеются весьма продвинутые алгоритмы работы полного привода», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Недавно, признался эксперт, его впечатлил кроссовер Jaecoo J7. При движении по снегу в режиме «Песок», как только машина начинает зарываться, алгоритмы синхронно проворачивают все 4 колеса, дают небольшую паузу и повторяют это действие. Как итог — автомобиль раскачивается вверх-вниз и выходит из сложившейся ситуации. Такого не встречается даже на таких зарекомендовавших себя немецких кроссоверах, как Volkswagen Tiguan.

«С точки зрения пуска двигателя в мороз, примерзания дверей, ручек — даже выдвигающихся — каких-то принципиальных отличий от европейских автомобилей я не заметил. А вот с точки зрения коррозионной устойчивости большинство китайских автомобилей уступают немцам, здесь сказывается меньшая степень оцинковки кузовных элементов и посредственный заводской антикор, который зачастую наносится избирательно, местами, даже на днище автомобиля», — предупредил Соловьев.

Однако, продолжил он, качественная антикоррозийная обработка кузова и ежегодный контроль защитного покрытия решает упомянутую проблему.

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