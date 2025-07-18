«Назвать каникулами сложно»: депутаты Татарстана не будут встречаться до осени

В Татарстане депутаты Госсовета подвели итоги законотворческой деятельности. Теперь они встретятся для обсуждения актуальных вопросов осенью. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин признался, что назвать каникулами ближайшее время сложно из-за начала подготовки к выборам, сообщил интернет-портал KazanFirst.

«Мы ходим на каникулы, но назвать их каникулами сложно», — признался журналистам Фарид Мухаметшин.

По информации Мухаметшина, за последние полгода депутаты приняли около 50 республиканских законов. Регион активно взаимодействует с федеральной властью. Спикер напомнил, что республиканское правительство отстояло двухуровневую систему местного самоуправления.

По данным издания, перед каникулами депутаты переизбрали Сарию Сабрускую на пост омбудсмена РТ. Обсудили также тему, которая стала резонансной в регионе. Так, депутаты не поддерживают предложение федерального центра о переименовании предмета «Родной язык» в «Язык народа РФ». Кроме того, депутаты внесли коррективы в Бюджетный кодекс Татарстана. Одно из нововведений региона — появление реестра семейных предприятий. По мнению депутатов, при помощи реестра получится оперативно выявлять, кому для развития бизнеса требуется поддержка.

Ранее сообщалось, что главы районов Татарстана пишут посты на татарском и сообщают жителям в своих телеграм-каналах о погоде.