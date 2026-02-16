В Дмитрове, где коммунальщики круглосуточно борются с последствиями обильных снегопадов, один из жителей нашел нестандартное применение осадкам. Вместо того чтобы ругать непогоду, он взял снег и превратил его в настоящий арт-объект. Во дворе многоквартирного дома поселилась снежная баба, которая с первого взгляда покоряет своим характером, сообщил REGIONS.

Скульптура получилась далеко не классической. Вместо привычных ведра и метлы — стилизованное платье с пышными рукавами-буфами и крупными пуговицами. Но главный сюрприз — усы. Именно эта деталь добавляет образу иронии и заставляет прохожих невольно улыбаться. Создателем креативного снежного персонажа оказался администратор одного из местных телеграм-каналов.

Отдельного внимания удостоился взгляд снежной дамы. Горожане заметили: он устремлен вверх, с легкой грустью, словно скульптура просит небеса о милости — оставить снегопады, и без того утомившие Дмитров за последнюю неделю.

«Наверное, усы не дают замерзать пухлым губам этой снежной красотки. Автор — красавчик, повеселил от души. Фотки получились отменные», — отметила жительница Дмитрова Екатерина.

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке горожане заметили разноцветного снеговика и предложили вылечить его по ОМС.