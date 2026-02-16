Пятнистая «скитлстрянка» и жидкая прическа: в парке Ступина поселился снеговик, который напугал и рассмешил горожан

В парке имени Островского в Ступине поселился необычный персонаж. Местный снеговик, украшенный разноцветными пятнами, длинной морковкой и жидкой шевелюрой из веток, привлек внимание горожан. В социальных сетях уже обсуждают его необычный вид и даже ставят шуточные диагнозы, сообщил REGIONS.

Обычных снежных баб в парке хватает, но этот экземпляр заставил прохожих останавливаться и доставать телефоны. Слепленный неподалеку от главной аллеи, он выглядит так, будто подхватил неизвестную инфекцию. Все тело покрыто синими, фиолетовыми, красными и оранжевыми пятнами. При этом его внушительный нос-морковка, вылепленный из снега и тщательно окрашенный, остался нетронутым. Еще одна примета — покрасневшие, будто воспаленные глаза.

Ветки, торчащие из головы, создают эффект жидкой прически, а руки сделаны из тонких прутиков. Автор явно потратил время не только на лепку, но и на раскрашивание. Результат получился необычным.

Фото снеговика появилось в одном из городских пабликов. Подписчики развернули активную дискуссию. Один из комментаторов выдал вердикт: «Скитлстрянка». Другой успокоил: к весне поправится. Некоторые пользователи предложили добавить снеговиков в систему обязательного медицинского страхования. Сам снеговик продолжает стоять в парке.

«Очень необычный снеговик, надеемся, что поправится», — написали в сообщении.

Ранее сообщалось, что балашихинская «снежная рептилия» поразила жителей реалистичностью.