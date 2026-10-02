Дешевле из Новосибирска: какие минусы видят жители в новокузнецкой воздушной гавани

Южная воздушная гавань, как выяснилось, востребована не только у местных, но и у приезжих туристов. Жительница Новокузнецка поделилась, что ее родственникам удобнее летать через Ярославль: до Москвы дорога занимает всего три часа, а оттуда уже идет прямой рейс. Такая схема, по ее словам, экономит время и избавляет от лишних пересадок. Правда, есть и оговорка: если речь идет о поездке на юг, то дешевле выбирать Новосибирск. Разница в цене, как отмечает собеседница, оказывается ощутимой, и ради экономии многие кузбассовцы готовы добираться до соседнего региона.

«Летаю время от времени из Кемерова в Москву и Санкт-Петербург. Дорога из города на такси – без проблем, быстрая. Чек-ин на терминале тоже. Интерьер нравится, космическая тема мне близка. Взлетная полоса, конечно, так себе. Надеюсь, скоро отремонтируют», – сказал кемеровчанин.

По информации издания, Кузбассе готовится к появлению еще одна воздушная гавань — в Шерегеше. Власти активно раскручивают проект, рассчитывая, что он поможет нарастить туристический поток как в целом по региону, так и на горнолыжные курорты в частности.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Новокузнецке обогнал Кемерово по числу пассажиров.