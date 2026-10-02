Молочная пелена в центре Кемерова: видимость на улицах снизилась

В пятницу, 2 октября, утром жители Кемерова столкнулись с необычной картиной: центр города заволокло плотной молочной пеленой. Видимость на дорогах заметно упала, и водители передвигались по своим маршрутам с повышенной осторожностью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На снимках, сделанных жителями в центре города, запечатлена улица, погруженная в густую дымку. Лица и фигуры теряются в белесой мгле, а гирлянда из фонарей над головой светится сквозь туман, словно россыпь огоньков. На переднем плане — припаркованный кроссовер, чьи очертания тоже размыты пеленой. Деревья и здания на заднем плане практически неразличимы: туман скрадывает границы между ними, превращая привычный городской пейзаж в размытое, почти акварельное полотно.

Однако, как уверяют специалисты, пугаться этого явления не стоит. С наступлением холодов вблизи водоемов и рек туман — обычное дело. К тому же синоптики заранее предупреждали: на этой неделе Кузбасс ждут похолодание и туманы.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило жителей Подмосковья о ночных заморозках.