Спишь, а под окном медведь: жители поселка Яя сняли ночного гостя из машины — хищник даже не спешил

В ночь на 2 октября в поселке Яя Кемеровской области местные жители столкнулись с неожиданным гостем — по улице разгуливал медведь. Как рассказал очевидец, произошло это примерно в два часа ночи. Момент попал на видео: съемка велась из машины, и на кадрах видно, как зверь неспешно движется по освещенной дороге среди жилых домов, после чего скрывается в темноте. Дальнейший маршрут животного остался неизвестен, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Этот случай — далеко не единичный для региона. Еще в конце сентября медведя видели в самом Кемерове: хищник бродил по двору жилого комплекса, а позже его заметили в районе улицы Аэропорт. Для поиска животного задействовали мобильные группы, беспилотники с тепловизорами, сотрудников Минлесхоза, полиции, Росгвардии, МЧС и охотников-волонтеров. Медведя оттеснили в охотничьи угодья, где позже добыли по разрешению. Аналогичные сообщения приходили из Таштагола, Междуреченского и Ижморского округов. В Кузбассе выданы разрешения на регулирование численности медведей.

Ситуация в Кузбассе отражает общероссийскую тенденцию. По данным на конец сентября 2026 года, жертвами нападений бурых медведей в России стали не менее 22 человек с начала весны, сообщило РИА Новости.

По информации экспертов, осенью медведи активно ищут корм, чтобы набрать жир перед спячкой, поэтому чаще выходят к людям. Если вы увидели медведя, не подходите к нему, не пытайтесь снимать с близкого расстояния и не убегайте резко. Медленное отступление без поворота спиной — единственный безопасный вариант. Если зверь приближается, можно поднять руки вверх или распахнуть куртку, чтобы казаться крупнее.

Ранее сообщалось, что четыре сообщения о медведях поступили за сутки в Тайшетском округе.