«Земля отдает свое тепло»: синоптик рассказала о радиационном тумане в Кемерове

Утро 2 октября в областном центре началось с плотной белой дымки: Кемерово затянуло густым туманом. В редакцию VSE42.RU читательница прислала снимки, на которых видно, как город буквально растворяется в молочной пелене. На кадрах привычные очертания зданий, деревьев и дорог теряют четкость, а прохожие и автомобили выглядят размытыми силуэтами.

Чтобы понять, с чем связано такое явление и стоит ли считать его аномалией, журналист издания обратился за разъяснением к специалисту Кемеровского гидрометцентра Наталье Полуэктовой. Как отметила синоптик, из-за тумана видимость на дорогах сократилась примерно до 500 метров. Для водителей это означает необходимость быть особенно внимательными: в таких условиях расстояние до объектов оценивается хуже, а тормозной путь может оказаться неожиданно длинным.

«Это обычный осенний радиационный туман, когда земля отдает свое тепло. С восходом солнца он будет рассеиваться», – рассказала синоптик.

Стоит отметить, что туман — не редкость для Кузбасса в осенний период. С наступлением холодов, особенно вблизи водоемов и рек, влажный воздух остывает быстрее, и образуется та самая молочная пелена. Синоптики заранее предупреждали, что на этой неделе регион ждет похолодание и туманы, так что нынешнее утро вполне укладывается в прогноз.

Ранее сообщалось, что метеоролог Позднякова рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе.