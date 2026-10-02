Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдет в Подмосковье

Так, с 10:30 до 12:00 будет проходить комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен, доведением до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачей в 10:43 информации по телевидению и радио: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр) и радиоканалов (Вести ФМ, Маяк, Радио России) и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости», заблаговременно установить на смартфоны мобильное приложение «МЧС России» и подключить канал «РСЧС Московская область» в мессенджере MAX для получения сообщений.