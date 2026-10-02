Старые пни, валежник и влажные низины: куда идти за осенними опятами в Подмосковье

После сентябрьской паузы в подмосковных лесах вновь наступил сезон опят. В октябре прохладные ночи и влажная почва формируют благоприятные условия для осеннего урожая, причем искать грибы стоит не только на привычных старых пнях. О том, какие участки леса проверять в первую очередь и почему одна поляна может оказаться пустой, а соседняя — полной грибов, REGIONS рассказал грибник с многолетним стажем Владимир Жарков.

Старая древесина — главный ориентир

По словам Жаркова, в октябре внимание стоит сосредоточить на местах, где скопилось много старой древесины: пни, валежник, поваленные стволы, а также участки с недавно погибшими деревьями. Эксперт советует не обходить стороной и территории после санитарных рубок — там остается немало пней и древесных остатков, которые осенью нередко становятся местом роста опят. Однако собирать грибы возле активно используемых дорог все же не стоит.

«Опята любят не просто лес, а конкретный субстрат — старую древесину. Поэтому бессмысленно долго ходить по чистому молодняку в надежде случайно найти большую семью. Гораздо лучше искать старые березы, осины, ольху, а также пни возле лесных дорог и просек. Если нашли один хороший пень, внимательно осмотрите все вокруг: грибница может давать урожай сразу на нескольких соседних деревьях», — объяснил грибник.

Где искать большие «семьи»

Еще один ориентир — влажные места, но без застоя воды. После дождей опята часто появляются на участках с повышенной влажностью, особенно в смешанных лесах. Грибник рекомендует присматриваться к небольшим понижениям рельефа, ручьям и влажным опушкам.

«В октябре уже не нужно гнаться за тем, чтобы уйти как можно глубже в лес. Часто хороший результат дают старые лесные дороги, опушки и края вырубок. Удобнее всего найти несколько подходящих участков и проверять их после дождей через несколько дней. Если погода держится прохладной и влажной, опята могут идти волнами», — рассказал Жарков.

При сборе важно внимательно проверять каждый гриб и не брать незнакомые виды. Особенно это касается опят, поскольку у съедобных разновидностей есть опасные двойники. Для тихой охоты лучше выбирать знакомые лесные участки, а перед поездкой учитывать прогноз погоды: после затяжной сухой погоды даже подходящее место может оказаться практически пустым.

Ранее сообщалось, что сотрудники подмосковного нацпарка нашли редкий гриб необулгария.