Шаховской, Лотошинский, Можайский: где в Подмосковье можно столкнуться с хищником в октябре 2026 года

С наступлением октября бурые медведи в Подмосковье переживают один из самых активных периодов года. Звери усиленно питаются и нередко выходят на поиски еды в сумерках или на рассвете. О том, как погода влияет на сроки залегания в берлоги, где вероятность встречи с хищником особенно высока и почему теплая осень продлевает медвежью активность, REGIONS рассказал исполнительный директор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Ярослав Вольпин.

«В наших широтах медведи обычно залегают в берлоги в конце октября — ноябре. Но в Подмосковье ситуация несколько отличается: бурые медведи здесь практически не строят собственных берлог. В основном речь идет о пришлых животных из соседних Тверской и Смоленской областей. Они заходят на подмосковную территорию в поисках пищи, а затем возвращаются обратно», — рассказал Вольпин.

Как объяснил Ярослав Вольпин, погода действительно влияет на то, когда медведь отправится в берлогу, однако температура — далеко не основной сигнал для животного. Именно поэтому октябрь не стоит воспринимать как период затишья. Скорее наоборот: сейчас у зверя разгар зажировки. Ему нужно набрать вес, достаточный для зимовки, поэтому поиск пропитания идет почти без остановок. Главный источник корма в это время — ягоды, которых в подмосковных лесах пока хватает.

«Главный фактор — не температура, а накопление жировых запасов. Если кормовой базы достаточно, медведь заляжет вовремя. Если нет — процесс затягивается, и зверь продолжает активно кочевать в поисках еды», — предупредил он.

Массового выхода хищников к людям, по словам эксперта, на фоне сытой осени не ожидается. Но это не исключает единичных случаев: отдельные особи могут подтянуться к дачным поселкам, если почуют что-то съестное. Наибольший соблазн для зверя представляют свалки, пасеки и фермерские угодья — словом, любые точки, где еду можно добыть без усилий.

Где риск выше

По мнению эксперта, выше всего вероятность столкнуться с медведем в западных и северо-западных округах региона. Среди территорий, требующих повышенного внимания, Вольпин перечислил Шаховской, Лотошинский, Волоколамский и Можайский округа, а также Дмитровский, Талдомский и Сергиево-Посадский.

Активнее всего хищники в сумерках и на рассвете — а это как раз те часы, когда в лес отправляются за грибами и ягодами. Если зверь оказался поблизости, важно не сокращать дистанцию, не пытаться сделать кадр с близкого расстояния и не выяснять, насколько быстро он передвигается.

«Если вы заметили медведя или его следы — не приближайтесь, медленно отходите по диагонали, не поворачиваясь спиной. Поднятая над головой куртка визуально увеличит ваш рост», — рассказал Вольпин.

О случившейся встрече специалист советует уведомить Минэкологии Московской области. К сообщению стоит приложить фото или видео, а также GPS-координаты — но только при условии, что это безопасно.

Ранее сообщалось, что жители поселка Яя сняли ночного гостя из машины.