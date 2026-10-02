Забудьте про лимоны и имбирь: врач назвала три дешевых продукта, которые защищают от простуды

Поддерживать иммунитет осенью можно без серьезных затрат. Вовсе не обязательно искать на полках экзотические фрукты или покупать дорогие витаминные добавки — достаточно присмотреться к привычным продуктам. Врач общей практики Елена Костькина в беседе с REGIONS назвала три позиции, которые стоит чаще включать в меню в сезон простуд: квашеную капусту, яйца и свеклу.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Первый продукт — квашеная капуста. По словам специалиста, это едва ли не самый бюджетный источник витамина C и пищевых волокон. Дополнительный плюс — молочнокислые бактерии, которые появляются в процессе ферментации. Единственная оговорка касается соли: тем, кому врачи рекомендуют ограничивать ее потребление, стоит следить за количеством. Роспотребнадзор, в свою очередь, также причисляет квашеную капусту, сладкий перец и другие продукты, богатые витамином C, к полезным составляющим осеннего рациона.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Второй продукт — яйца. Они дают организму полноценный белок, а вместе с ним — ряд витаминов и минералов. Белок участвует в построении клеток и обеспечивает нормальное течение множества процессов, так что осенью ограничиваться одними овощами и фруктами не стоит.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

Третий продукт — свекла. Она обходится недорого, но при этом заметно расширяет меню. В ней содержатся клетчатка, фолаты, калий и другие питательные вещества. Использовать ее можно по-разному: запекать, добавлять в салаты или класть в супы.

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