От рукописи к тиражу: писатели из Подмосковья рассказали, как издать свою книгу и не разориться

В Подмосковье живут десятки талантливых авторов — поэты, прозаики, сказочники. Но даже в эпоху, когда технология позволяет свернуть горы за пару кликов, немногие решаются превратить черновик в настоящую книгу. Сколько стоит издать свой текст, можно ли на нем заработать и где прячутся скрытые расходы — разбирался REGIONS.

Дарья Недошивина: «Я издана за свой счет, а потом рукопись выкупило издательство»

Жительница Реутова Дарья Недошивина — журналист с двадцатилетним стажем и автор автобиографического романа «Четвертый корпус, или Уравнение Бернулли» о буднях вожатых в подмосковном лагере. В 2024 году она выпустила книгу за собственные деньги, а спустя время ее рукопись приобрело петербургское издательство и напечатало тиражом в 3 тыс. экземпляров для свободной продажи.

Прежде чем отправлять текст в издательство, Дарья настоятельно рекомендует прогнать его через корректора и литературного редактора. Услуги корректора стоят в среднем от ₽1500 за авторский лист. При этом важно сразу договориться о формате работы: нужна ли только проверка орфографии и пунктуации или полноценная редактура — замена повторов синонимами, устранение стилистических шероховатостей. Во втором случае счет пойдет по другой шкале.

«Книгу свою я очень люблю. Трудилась над ней два года. Она полностью автобиографическая. Мне кажется, в ней заложено то самое доброе, вечное, которое будет интересно и современной молодежи, и тем, чья юность пришлась на нулевые. Мне хотелось, чтобы она стала доступна широкой аудитории», — поделилась с REGIONS писательница.

Если цель — просто подержать собственную книгу в руках, достаточно обратиться в типографию или издательство, работающее по технологии печати по требованию.

Дорога к коммерческому тиражу обошлась дешевле, но потребовала упорства. Через месяц после рассылки рукописи Дарья получила ответ — ее книгой заинтересовалась молодежная редакция издательства «Питер» в Санкт-Петербурге. Автор выполняла все рекомендации, переработала отдельные эпизоды. Над книгой трудились литературный редактор, корректор и художник, которого выбрало само издательство. Через месяц после подписания договора роман вышел тиражом 3 тыс. экземпляров и был полностью распродан за 1,5 года.

«В моей книге 640 печатных страниц. Литературного редактора я не нанимала — была уверена в своем тексте. Литературная редактура без глубоких изменений общей концепции стоит примерно так же, как и работа корректора. Но знаю, что потолок цен может быть очень высокий — около ₽200 тыс., если, например, требуется проработать отдельного персонажа или закрыть сюжетную линию», — отметила собеседница издания.

Дарья честно предупреждает: на гонорар лучше не рассчитывать. Начинающему автору не стоит ставить заработок на рукописи главной целью — в таком случае, скорее всего, ничего не выйдет.

«За первую книгу автору много не заплатят. В пределах 50–100 тыс. ₽, не больше. Это если говорить о художественной литературе. Если это автор нон-фикшн, который широко известен в интернете, является экспертом в какой-то области и теперь издает книгу от уже известного имени, то, конечно, больше — в зависимости от степени известности и востребованности», — пояснила Недошивина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Михаил Мартыненко: «Бумажная книга превратилась в дорогой сувенир»

Житель Шатуры Михаил Мартыненко пишет стихи, повести, рассказы и детские сказки. Его тексты публикуют в журналах России, Украины и Казахстана. Он убежден: электронные форматы уверенно вытесняют бумагу, и бумажная книга превратилась в дорогой сувенир.

Однако из финансового тупика существует выход — и он лежит в цифровой плоскости. Электронные площадки позволяют авторам зарабатывать на текстах без затрат на печать и распространение.

«Есть бесплатная и эффективная альтернатива — площадки вроде „Литрес: Самиздат“. Загрузка текста не стоит ни рубля, книга мгновенно попадает в крупнейшие книжные магазины рунета, а автор начинает зарабатывать с каждой проданной электронной копии без каких-либо стартовых вложений», — заключил писатель.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Игорь Малышев: десять книг — ни копейки личных вложений

Игорь Малышев из Ногинска выпустил более десяти книг — романы, рассказы, повести для детей, стихи. В отличие от большинства дебютантов, он ни разу не платил за издание ни рубля. Его путь оказался классическим для востребованного автора: издательства сами находили его тексты, либо он выходил на них через литературных агентов и знакомых. При этом Игорь подчеркивает: издательства — это бизнес, и они берут в работу только те рукописи, которые могут принести прибыль.

На вопрос о том, как именно строятся отношения с издательствами, Малышев отвечает уклончиво, но честно. Тем же, кто не смог заинтересовать издательства, остается путь самостоятельной публикации.

Игорь убежден: в России литературным трудом могут прокормиться считанные единицы. Он не издавался большими тиражами, поэтому его гонорары скромные — 50–100 тысяч рублей. Автор также развеял миф о вдохновении как о главном двигателе писателя: за романтизированным образом скрывается методичный труд.

«У нас в стране, я думаю, зарабатывает на своих книгах человек 50, ну максимум 100. Так что, если кто-то хочет идти в литературу для того, чтобы зарабатывать деньги, пусть сразу с этой мыслью расстанется. Эта вся история не про деньги, а скорее про самореализацию», — отметил Малышев.

Сколько стоит издать книгу: взгляд издательства

Представитель подмосковного издательства «Авторская книга» сразу обнажил главную особенность рынка — фиксированных тарифов не существует, а итоговая сумма зависит от десятков переменных.

На сайтах издательств обычно есть онлайн-калькуляторы. По данным «Авторской книги», ориентировочная стоимость печати книги форматом А5, объемом 324 страницы, тиражом 100 экземпляров составит ₽83 700 — это цифровая печать в твердом переплете.

Что касается прогноза доходов от продаж, представитель издательства ответил уклончиво, отметив, что это своего рода лотерея — с понятными шансами и непредсказуемым результатом.

«Мы считаем конкретные книги. Здесь все зависит от объема рукописи, сколько будет картинок и так далее. Много нюансов. Никто вам сразу не скажет, сколько примерно это будет стоить в итоге», — ответили в издательстве.

Ранее сообщалось, что происходит с печатными изданиями в России.