Из зала — в медиаисторию: россиянка получила поддержку известного актера и 5,5 млн просмотров

Актер Юрий Колокольников, известный по ролям в сериалах «Конец света» и «Игра престолов», публично встал на сторону аниматора из Нижнего Тагила Любови Витлусовой. После творческой встречи в Екатеринбурге он записал видеообращение к режиссерам с просьбой дать женщине роль Бабы-яги в кино, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, история началась с обычного вопроса из зала. На творческой встрече, проходившей в августе, Любовь Витлусова обратилась к Колокольникову голосом Бабы-яги. Этот момент круто изменил ее жизнь: актер выложил видео в социальные сети, и ролик набрал миллионы просмотров.

По данным издания, сама встреча проходила в рамках фестиваля креативных индустрий. Любовь приехала туда вместе с подругами — посмотреть на известных кинематографистов и задать свои вопросы. Никто из присутствующих, включая самого Колокольникова, не ожидал, что обычный вопрос из зала превратится в отдельную медиаисторию.

Публикация ролика запустила цепную реакцию. Видео разошлось по социальным сетям, а сама Витлусова неожиданно оказалась в центре внимания. Поддержка известного актера придала истории дополнительный вес: теперь речь идет не просто о вирусном ролике, а о реальной попытке помочь талантливому человеку получить роль в кино.

«После публикации видео Юрия мой ролик набрал 5,5 млн просмотров. Писали со всех уголков России и из других стран. Люди желали одного: "Даешь Бабу-ягу из Нижнего Тагила". Кто-то предлагал так назвать фильм. Очень много добрых слов и поддержки. Из необычного: подписалась Елена Воробей, написала теплое сообщение и высоко оценила уровень работы — даже задумалась заказать нас для внуков в Москве. Написали три кастинг-директора, обратилось актерское агентство из Екатеринбурга», — рассказала аниматор Любовь Витлусова.

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