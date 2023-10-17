«Не держал камня за пазухой»: В Волгограде судят соседа-каннибала

В понедельник, 16 октября, в Волгограде прошло судебное заседание по делу 48-летнего Виталия Шаталова, который убил соседа, а потом решил съесть несколько кусков плоти мужчины, сообщает novostivolgograda.ru .

Свидетелей происшедшего нет, поэтому следователи восстанавливали картину исключительно со слов подозреваемого. Мужчина рассказал, что распивал спиртные напитки с женщиной, с которой находится в отношениях. Потом женщина ушла со спиртным. Мужчина приревновал. Предположил, что сосед хочет воспользоваться ее состоянием, чтобы изнасиловать. Пошел в соседнюю квартиру.

Там он убил мужчину. Тело расчленил уже у себя дома с целью приготовления на ужин. В зале суда рассказал, что не понимает, что им двигало в тот момент.

Мать погибшего рассказала корреспонденту «НовостиВолгограда.ру», что сын был приятным мужчиной, не вступал в конфликты. Дважды женат, но детей нет. Работал экспедитором. Женщина сказала, что ненавидит убийцу ее сына, желает ему попасть в ад.

«Не держал камня за пазухой. Работал водителем-экспедитором на дальние расстояния», - рассказала мама убитого мужчины

Соседи в зале суда рассказали, что предполагаемый убийца никогда не вызывал подозрений у людей. Был вежливым и приятным. Жил в квартире недолго. Только недавно начал ее снимать.