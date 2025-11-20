Не доход и формальный стаж: эксперт рассказал, что важно банку при оформлении ипотеки

Соучредитель компании Kronung Group Игнатий Найд рассказал, на что сотрудники банка в первую очередь обращают внимание при запросе от клиента на выдачу ипотеки, сообщил 56orb.ru. По мнению эксперта, наличие справок для сотрудников финансовых организаций значение не имеет.

Эксперт Найд высказал мнение, что сотрудникам важно понять, сможет ли клиент на протяжении длительного времени платить по кредиту. Например, один клиент работает много лет на одном месте в узкой сфере, получает средний доход. Второй заявитель не имеет большого опыта работы, но он трудоустроен IT-специалистом в крупной компании и имеет высокий уровень дохода. По мнению специалиста, у специалиста из IT-сферы больше возможностей получить ипотеку.

«Банки давно смотрят не только на должность или формальный стаж. Для них гораздо важнее понять, насколько предсказуемы доходы человека», — рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что банк всегда обращает внимание на прозрачность дохода. Классический трудовой договор всегда был более приемлем для финансовых организаций. Однако самозанятые и ИП также всегда оформят ипотеку, если получают деньги законно.

Игнатий Найд рассказал также, что частая смены работы всегда рассматривается индивидуально. Один человек может увольняться, чтобы на новом месте получать больше денег или занять должность более высокого звена. Другой клиент банка может менять работу, но не улучшать условия. Банк всегда станет на сторону первого заявителя.

Ранее сообщалось, что почти 60% семей ждут ипотеку при ставке не выше 12%.