Исследование показало, что к ипотеке готовы лишь при ставках до 12%

Совместное исследование «РБК Недвижимости» и «Яндекс Недвижимости» показало, что для 59% россиян комфортный уровень ипотечных ставок находится в диапазоне до 12% включительно. Из них 35% считают допустимыми кредиты под 10% и ниже, еще 24% допускают оформление ипотеки при ставках 12–14%.

По состоянию на середину ноября средние рыночные ставки по ипотеке на готовое жилье составляют 21,22%, а на новостройки — 21,24%, что значительно выше предпочтений участников опроса.

Онлайн-опрос проводился на платформе «Яндекс Взгляд» и охватил более 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет с доходом от 30 тыс. ₽ в месяц. Участники интересуются рынком недвижимости, сбережениями и кредитованием.

Результаты показывают, что текущая стоимость ипотеки удерживает большинство от оформления кредита: при действующих ставках оформить ипотеку готовы лишь 2,3% опрошенных. Если ставка снизится до 20% годовых, эта доля может вырасти до 5,5%. При ставках 16–19% готовы рассматривать ипотеку 8,4% участников, а при уровне 13–15% — уже 13,2%.

Интерес к динамике ипотечных ставок остается высоким: почти 77% респондентов следят за изменениями на рынке.

В прогнозах по ключевой ставке мнения распределились. Около трети участников ожидают ее снижение до 15–16% к концу года. 17% предполагают, что показатель опустится до 12–14%, 7% — до 10–11%. Только 4% допускают снижение ниже 10%. Еще 24% считают, что ключевая ставка закрепится на уровне 17–18%, остальные затруднились ответить.

