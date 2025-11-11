«Нe допустите позора перед соседями»: «руки» для снеговика продают в Подмосковье за 5 тыс. руб.

Жительница Щелкова Татьяна на популярном городском сайте предложила в преддверии зимнего сезона за 5 тыс. руб. приобрести отборные экологичные «конечности» для снеговика, сообщил REGIONS.

В объявлении указано, что в качестве материалов для «рук» снеговика представлены деревенские ветки. Покупателю предложено сделать выбор: жительница Подмосковья разместила фотографии разных вариантов. Женщина подошла к описанию товара с юмором. Так, деревенские ветки, превратившись в руки для снеговика, могут приветствовать соседей дружескими маханиями. Товар экологически чистый, натуральный и эргономичный.

«Нe допустите позора перед соседями и детьми — у меня в продажe эксклюзивные руки для снеговиков, сделанные из настоящих деревенских веток!» — рекомендует продавец.

Анализ REGIONS показал, что подобное объявление — не эксклюзивное предложение. Жители разных регионов также выставляют на продажу детали будущего снеговика. В Саратове найдено объявление за 500 руб., а в Саянске Иркутской области — за 150 руб. Подмосковный автор отметила, что руки можно использовать многократно.

