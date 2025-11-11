Почему подмосковные интерьеры вновь заполняются советскими сервантами и венскими стульями?
REGIONS: жители Подмосковья скупают советскую мебель для создания интерьеров
Фото: [Медиасток.рф]
Дизайнер интерьеров Елена Потапова рассказала REGIONS, почему мебель советской эпохи пользуется популярностью среди жителей Подмосковья.
По информации издания, на сайтах бесплатных объявлений появляется большое количество предложений по продаже советской мебели. Жители Подмосковья публикуют фото буфетов, сервантов, журнальных столиков, стенок и венских стульев. Стоимость различная. Например, книжный шкаф времен СССР из натурального дерева оценен в 4 тыс. руб., журнальный столик с зеркальной столешницей и царапинами — 3 тыс. руб.
Эксперт Потапова рассказала, что современные люди устали от однотонных дизайнов своих квартир и домов. Советская мебель — это история и ностальгия. Кроме того, для ее изготовления использовали натуральные материалы, которые теперь стоят очень дорого. Мебель отличается яркими деталями и необычными дизайнами. Однако важно не переусердствовать. Дизайнер рекомендует сочетать советскую мебель с современными элементами — стильными торшерами, диванами или яркими постерами. Старую мебель необходимо отреставрировать.
«Я бы посоветовала снять старый лак — сейчас актуальны матовые текстуры. Если не нравится натуральный цвет дерева, можно перекрасить мебель в современные оттенки: голубая ель, хаки или сливочное масло», — советует дизайнер.
