Почему подмосковные интерьеры вновь заполняются советскими сервантами и венскими стульями?

По информации издания, на сайтах бесплатных объявлений появляется большое количество предложений по продаже советской мебели. Жители Подмосковья публикуют фото буфетов, сервантов, журнальных столиков, стенок и венских стульев. Стоимость различная. Например, книжный шкаф времен СССР из натурального дерева оценен в 4 тыс. руб., журнальный столик с зеркальной столешницей и царапинами — 3 тыс. руб.

Эксперт Потапова рассказала, что современные люди устали от однотонных дизайнов своих квартир и домов. Советская мебель — это история и ностальгия. Кроме того, для ее изготовления использовали натуральные материалы, которые теперь стоят очень дорого. Мебель отличается яркими деталями и необычными дизайнами. Однако важно не переусердствовать. Дизайнер рекомендует сочетать советскую мебель с современными элементами — стильными торшерами, диванами или яркими постерами. Старую мебель необходимо отреставрировать.

«Я бы посоветовала снять старый лак — сейчас актуальны матовые текстуры. Если не нравится натуральный цвет дерева, можно перекрасить мебель в современные оттенки: голубая ель, хаки или сливочное масло», — советует дизайнер.

