Астролог Мария Жарова рекомендует в год лошади не есть конину. Эксперт рекомендует учитывать совет при составлении новогоднего меню, сообщил REGIONS.

Сотрудник одного из истринских фермерских магазинов Иван С. рассказал, что в городе уже начинается ажиотаж: жители заранее приобретают конину. Мясо морозят. В преддверии Нового года из него планируют готовить блюда, которые принесут удачу. Эксперт Жарова советует отдать предпочтение любимым лакомствам лошадей — яблокам, моркови и зерновым, которые считаются символами удачи, здоровья и плодородия.

«Привязывать еду к символу года — совсем неправильно, а поедание мяса символа года может негативно влиять на атмосферу. Есть конину в год лошади нельзя», — отметила астролог Мария Жарова.

Астролог высказала мнение, что в новогоднюю ночь на столе могут быть такие блюда: горячие, салаты, мясные и рыбные закуски, десерты с яблоками или морковью. Эксперт привела пример меню: салат с морковью, яблоком и апельсином, салат «Подкова», морковный торт, овсяный пудинг с фруктами или ароматное яблочно-овсяное печенье.

Подход эксперта позволяет россиянам не отказываться от любимых новогодних угощений, сохраняя уверенность в грядущем благополучии. Ключевое значение имеет сама атмосфера праздника — внутреннее спокойствие и единение с дорогими сердцу людьми.

