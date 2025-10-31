Аллерголог-иммунолог отметила, что селедка — суперфуд. Данный термин используют для описания тех продуктов питания, которые отличаются богатыми питательными веществами. Их добавление в рацион положительно отражается на здоровье человека.

Медик обратила внимание на уникальный состав сельди: она содержит рекордное количество витамина D, комплекс витаминов группы B, а также важные микроэлементы — кальций, фосфор и железо. Особую ценность, согласно мнению врача, представляют полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение слабосоленой или свежей рыбе, чтобы получить максимальную пользу без избыточного потребления соли. Регулярное употребление даже небольшого количества качественной сельди может стать ценным вкладом в поддержание здоровья.

«Возьмите классическую селедку с лучком и ароматной отварной картошечкой — разве можно устоять? Я с детства обожаю селедку — особенно с горячей картошкой! Вся семья собирается за столом, достаем любимые соления, хлебушек… Это вкус, который возвращает в детство», — поделилась видновчанка Галина.

