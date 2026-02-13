«Не хуже, чем на Московской площади»: кемеровчане сообщили о несанкционированном катке в центре города

Житель Кемерова рассказал, что в центре города появился большой несанкционированный каток, который создает угрозу для горожан, сообщил VSE42.Ru .

Горожанин пояснил, что причина появления катка — температурные изменения. В частности, каток образовался от улицы Кирова до театра оперетты — в самом центре города. Спуск в некоторых местах достигает примерно 15 метров. Ситуация усложняется тем, что спуск направлен в сторону проезжей части.

«Это линейный каток не хуже, чем на Московской площади», — высказал мнение читатель редакции VSE42.RU.

По словам горожанина, в настоящее время лед практически ничем не посыпан. На некоторых участках в центре города виднеется «голый лед». В районе музыкального театра не видно, чтобы сотрудники коммунальных служб посыпали дорогу противогололедной смесью.

Местный житель высказал мнение, что на участке от драмтеатра до Кирова дорогу посыпали. Однако это не позволило горожанам безопасно и комфортно передвигаться по улицам. Людям приходится буквально скользить по тротуарам. Каждую секунду сохраняется риск упасть.

Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале проинформировал, что в городе начался сезонный ямочный ремонт дорог.

