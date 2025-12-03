«Не хватило денег на проезд»: история про высаженного на морозе школьника дошла до самого Бастрыкина

В Кузбассе проверят информацию о школьнике, которого, по данным СМИ, в холодную погоду кондуктор выгнал из автобуса. Информация появилась в телеграм-канале Информационного центра СК России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В Информационном центре пояснили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента, происшедшего в общественном транспорте. В СМИ появилась информация, что кондуктор высадил школьника. У ребенка не хватило денег для оплаты проезда. Инцидент произошел в ноябре, когда на улице зафиксировали значительное снижение температуры.

«В СУ СК России Кемеровской области – Кузбассу организована процессуальная проверка», — сообщил Информационный центр СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Кемеровской области Павлу Курочкину представить отчет о текущих результатах проведенной проверки и о процессуальном решении, принятом на их основании. Выполнение данного поручения, равно как и дальнейший ход доследственной проверки, взяты на особый контроль руководством центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг истории школьницы, которую якобы выгнали из автобуса, вскрыл обман девушки-подростка.